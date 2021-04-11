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11.04.2021 13:36

Жители поселка Карелии не могут попасть в больницу из-за размытой дороги

Новости. Общество
06:40, 12 Апреля 2021
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Жители поселка Повенец Медвежьегорского района из-за размытой дороги оказались отрезанными от цивилизации.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Повенца, которая сообщила, что грузовики окончательного разбили и без того плохую дорогу в поселок.

«Почему не поднимается тема ремонта моста возле посёлка Повенец. Там твориться безобразие. Грузовики разбили всю объездную дорогу, поэтому нет возможности уехать в больницы Петрозаводска и Медвежьегорска. Те, кто родил, с маленькими детьми не могут попасть домой. Что за беспредел творится! На дворе 21 век. Проблемы никто не решает. Господа, за что деньги получаете, за то, что пишите предупреждение о неудобствах, а не решаете эти проблемы», - возмутилась жительница Карелии.

В минвшее воскресенье, 11 апреля, сообщалось, что из-за застрявших на убитой дороге фур водители стоят в пробке больше 7 часов.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-12 11:06:25
Зато:
https://stolicaonego.ru/news/zhiteli-poselka-karelii-prisoedinilis-k-vserossijskoj-aktsii-ulybka-gagarina-foto/
petronik
2021-04-12 10:17:56
1961 - "Поеxали!", 2O21 - "приеxали"...
Серж
2021-04-12 10:38:40
petronik, это дикий путинизм , сынок )))
карел
2021-04-12 09:19:25
Это дорога ???????
наташка
2021-04-12 08:58:34
Кругом все больные или прикидываются
David .
2021-04-12 08:35:31
А где Шандалович? Уже наверное спасает!
карел
2021-04-12 09:22:17
David ., прячется , на этом не хайпанёшь .
Asu
2021-04-12 07:38:51
Странно что никакие государевы люди еще не возбудились.
Наверное все силы на поиски сайтов с поддельными дипломами брошены...
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