Жители поселка Карелии не могут попасть в больницу из-за размытой дороги

Жители поселка Повенец Медвежьегорского района из-за размытой дороги оказались отрезанными от цивилизации.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Повенца, которая сообщила, что грузовики окончательного разбили и без того плохую дорогу в поселок.

«Почему не поднимается тема ремонта моста возле посёлка Повенец. Там твориться безобразие. Грузовики разбили всю объездную дорогу, поэтому нет возможности уехать в больницы Петрозаводска и Медвежьегорска. Те, кто родил, с маленькими детьми не могут попасть домой. Что за беспредел творится! На дворе 21 век. Проблемы никто не решает. Господа, за что деньги получаете, за то, что пишите предупреждение о неудобствах, а не решаете эти проблемы», - возмутилась жительница Карелии.

В минвшее воскресенье, 11 апреля, сообщалось, что из-за застрявших на убитой дороге фур водители стоят в пробке больше 7 часов.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.