Жители поселка на севере Карелии остались без продуктов и ФАПа

Власти Костомукши просят предпринимателей помочь с доставкой продуктов в поселок Заречный.

Обращение к предпринимателям появилась на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа в соцсетях.

"В условиях угрозы распространения коронавируса на территории КГО существует необходимость организации доставки продуктов в поселок Заречный и отдаленные районы города: на ул. Мира, 15, 17, 19, в район Контокки", - говорится в обращении.

Местные власти обращаются за помощью к предпринимателям с просьбой организовать такие услуги.

"Со стороны администрации в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства возможно возмещение 70% затрат на приобретение горюче-смазочных материалов при доставке товаров первой необходимости в поселок Заречный", - пишут в паблике, размещая контакты для связи.

Кроме того, местные власти предупредили жителей Заречного о том, что с 1 по 31 мая фельдшерско-акушерский пункт в поселке работать не будет. Причину закрытия ФАПа в официальном паблике объясняют, но предлагают селянам обращаться напрямую к фельдшеру и заведующей поликлинике.

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