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Жители поселка потребовали от местных властей найти управу на свободно гуляющих коров

Новости. Общество
11:59, 15 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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В поселке Авнепорог Кемского района коровы разгуливают по улицам и кладбищу.

Коровы, свободно перемещающие по северному поселку, входящему в состав Кривопорожского сельского поселения, вызывают опасения у местных жителей. В паблике «Общественный контроль г. Кемь» пишут о том, что жаловались на животных, не знающих ограничений, в администрацию Кривого Порога еще в мае, но безрезультатно.

«Кладбище превратилось в свалку. Нет никому дела до наведения порядка с животными. Страшно детям ходить по улице. Где же наша власть поселковая? Нет ответа», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, в Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы.

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Комментарии

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Вася
2021-08-15 13:13:38
наротъ россии против коров.
Вася
2021-08-15 12:29:38
Как на эти вызовы отвечает Москва? Никак.
Изя
2021-08-15 12:25:28
Где власть ?? Вопрос интересный :)
Вася
2021-08-15 12:14:50
Бедные детки так плачут.
Гость
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