Жители поселка потребовали от местных властей найти управу на свободно гуляющих коров

В поселке Авнепорог Кемского района коровы разгуливают по улицам и кладбищу.

Коровы, свободно перемещающие по северному поселку, входящему в состав Кривопорожского сельского поселения, вызывают опасения у местных жителей. В паблике «Общественный контроль г. Кемь» пишут о том, что жаловались на животных, не знающих ограничений, в администрацию Кривого Порога еще в мае, но безрезультатно.

«Кладбище превратилось в свалку. Нет никому дела до наведения порядка с животными. Страшно детям ходить по улице. Где же наша власть поселковая? Нет ответа», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, в Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы.