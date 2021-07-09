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Жители поселка в Карелии облагородили местный родник (ФОТО)

Новости. Общество
18:24, 10 Июля 2021

Активисты поселка Кестеньга своими силами облагородили местный родник.

В паблике «ТОС Топозерье» поселка Кестеньга Лоухского района выложили фото работ по облагораживанию родника в поселке.

«Сегодня 10 июля состоялся заключительный „Тосовский ураган‚Ведь благодаря материальной (спонсорской) помощи наших друзей, знакомых, близких и родных, жителей, мы смогли (за что им огромное сердечное СПАСИБО, за то, что верят в нас) сделать еще и дорожку к роднику, и скамеечку, закончить в короткий срок облагораживание родника ‚Рябинушка‘“, — поблагодарили в паблике всех причастных к этому большому для поселка делу.

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