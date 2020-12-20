Жители поселка в Карелии обратились к Путину с жалобой на отключения света и рост тарифов

Обитатели коттеджного поселка "Северные просторы" подготовили обращение в адрес президента России Владимира Путина, в котором сообщили о проблемах с обеспечением жилищ электроэнергией в зимний период.

Жители "Северных просторов" сообщают, что на сегодняшний день испытывают серьезные проблемы с обеспечением электроэнергией в зимнее время. В коттеджном поселке отключают электричество, а в иное время напряжение в сети бывает слабым. В своем обращении к президенту они поясняют, что с 2016 года неоднократно обращались в компетентные органы с жалобами, однако проблема не решена до сих пор. Копия письма местных жителей в адрес российского президента есть в распоряжении "Столицы на Онего".

В посёлке "Северные просторы", насчитывающем 90 домовладений, проживает более 500 человек. Как сообщают авторы обращения, газ к населенному пункту не подведен, поэтому они целиком зависят от электроснабжения.

"В связи с высокой динамикой развития территории и её активной застройкой, с 2015 года участились случаи отключения электроэнергии и падения напряжения в электросети до 160 Вольт (при норме не ниже 200), что является серьёзной проблемой при наступлении холодов. Неоднократные отключения электроснабжения в зимние месяцы прошлых лет (при температуре воздуха ниже 20-30 градусов) длительностью от 2 до 18 часов; падение напряжения в сети до уровня 150-160 Вольт приводили к некорректной работе и поломке отопительного оборудования, циркуляционных насосов, подающих воду из скважин и распределяющих теплоноситель по дому, обогревающих кабелей водяных скважин; а также к промерзанию домов, не имеющих альтернативных систем обогрева; систем водоснабжения. Кроме того, недопустимо низкий уровень напряжения не позволял пользоваться бытовыми электроприборами (стиральные машины, электроплиты, холодильники, посудомойки и пр.) и приводил к их выходу из строя", - говорится в обращении.

Авторы документа также сообщили Владимиру Путину, что в Карелии, по их оценке, может быть нарушено президентское поручение, касающееся регулирования тарифов.

"При этом в нарушение поручений Президента РФ и постановлений Правительства РФ о недопущении роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции, в период с июля 2015 года по настоящее время тариф на ночную электроэнергию увеличился практически на 100 % (с 0,33 руб. до 0,65 руб.); дневной тариф – на 25 % (с 2,36 руб. до 2,97 руб.), что даёт основания для проведения соответствующей проверки компетентными органами и перерасчёта ночного тарифа с учётом допустимых инфляционных показателей, начиная с 2015 года", - заявляют жители "Северных просторов".

"Просим оказать помощь и содействие в решении проблемы надлежащего уровня электроснабжения наших поселков, справедливого ценообразования указанной услуги, а также во включении наших поселков в программу газификации во избежание оставления более 2000 человек без света, воды и тепла в зимний период", - резюмируют авторы письма.

Письмо также направлено главе Карелии Артуру Парфенчикову, в Федеральную антимонопольную службу России, в "Газпром межрегионгаз", а также в адрес энергетиков и ряда ведомств.