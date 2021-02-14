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Жители поселка в Карелии остались без воды из-за аварии

Новости. Происшествия
17:45, 14 Февраля 2021
фото: "ЛахдепохьЯ – навсегда!"/vk.com/lahden
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В поселке Куркиекки Лахденпохского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в МЧС Карелии.

Жители поселка остались без воды сегодня, 14 февраля. В Куркиекках идут восстановительные работы, уточнили в МЧС республики.

О причинах аварийной ситуации пишут в паблике "ЛахдепохьЯ – навсегда!"

"Сегодня утром, без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами ООО "Автодороги Питкяранта" начали производить земляные работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки - Элисенвара. В результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая половину поселка. Повреждение привело к остановке всей системы холодного водоснабжения поселке Куркиеки", - пишут в паблике

Устранить аварию в кратчайшие сроки не удалось, поскольку повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтные комплекты для которой необходимо заказывать в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга.

Ситуация находится под контролем администрации Лахденпохского района и МЧС Карелии.

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Комментарии

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Ванёк
2021-02-14 20:28:01
Куда ни глянь , бардак и дрянь .
Off
2021-02-14 20:12:19
там где правят педроссы , всегда разруха , нищета и аварии на водопроводе .
Иван
2021-02-14 18:40:36
Это же малая родина губернатора . Что же они делают , совсем страх потеряли .
кир
2021-02-14 18:21:15
Удивительно часто работяги рвут ковшом трубы и силовые кабели. Давно кнут по ним и их мастерам не ходил. В стране Советов никто головой и деньгами не отвечает за свою работу.
Гость
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