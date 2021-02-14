Жители поселка в Карелии остались без воды из-за аварии

В поселке Куркиекки Лахденпохского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в МЧС Карелии.

Жители поселка остались без воды сегодня, 14 февраля. В Куркиекках идут восстановительные работы, уточнили в МЧС республики.

О причинах аварийной ситуации пишут в паблике "ЛахдепохьЯ – навсегда!"

"Сегодня утром, без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами ООО "Автодороги Питкяранта" начали производить земляные работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки - Элисенвара. В результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая половину поселка. Повреждение привело к остановке всей системы холодного водоснабжения поселке Куркиеки", - пишут в паблике

Устранить аварию в кратчайшие сроки не удалось, поскольку повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтные комплекты для которой необходимо заказывать в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга.

Ситуация находится под контролем администрации Лахденпохского района и МЧС Карелии.