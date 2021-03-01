Жители поселка в Карелии расчистили снег у дома культуры, чтобы отпраздновать Масленицу (ФОТО)

Активисты поселка Кестеньга в Лоухском районе своими силами подготовили площадку к масленичным гуляниям.

В паблике ТОС "Топозерье" поселка Кестеньга выложили фото с субботника, который провели местные жители у дома культуры. Активисты расчистили от снега площадку у ДК, где пройдет празднование Масленицы.

"На прошлой неделе обратилась к участникам ТОС "Топозерье". Очень нужна была помощь, по расчистке снега возле ДК. Скоро праздник "Масленица" и запланировала провести его на площадке у Дома культуры. Ответ не заставил себя ждать! Дружная команда ТОС отозвалась сразу, да еще и привлекли активных и не равнодушных жителей нашего поселка", - написала в паблике директор Кестеньгского ДК Ольга Мисник, поблагодарив всех помощников.

Ранее в новом микрорайоне Петрозаводска мужчины сами расчистили двор от снега, чтобы завтра машины и люди могли выйти на работу.