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Жители поселка в Карелии расчистили снег у дома культуры, чтобы отпраздновать Масленицу (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 02 Марта 2021
фото: ТОС "Топозерье"/vk.com/public200125286
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Активисты поселка Кестеньга в Лоухском районе своими силами подготовили площадку к масленичным гуляниям.

В паблике ТОС "Топозерье" поселка Кестеньга выложили фото с субботника, который провели местные жители у дома культуры. Активисты расчистили от снега площадку у ДК, где пройдет празднование Масленицы.

"На прошлой неделе обратилась к участникам ТОС "Топозерье". Очень нужна была помощь, по расчистке снега возле ДК. Скоро праздник "Масленица" и запланировала провести его на площадке у Дома культуры. Ответ не заставил себя ждать! Дружная команда ТОС отозвалась сразу, да еще и привлекли активных и не равнодушных жителей нашего поселка", - написала в паблике директор Кестеньгского ДК Ольга Мисник, поблагодарив всех помощников.

Ранее в новом микрорайоне Петрозаводска мужчины сами расчистили двор от снега, чтобы завтра машины и люди могли выйти на работу.

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