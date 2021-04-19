Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина

Роспотребнадзор предупреждает жителей Калевальского района, не соблюдающих ограничительных мер, об административно ответственности.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе, из-за роста заболеваемости коронавирусом. В конце прошлой недели в районе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. Большинство заболевших – люди старше 65 лет.

Как пишет газета "Новости Калевалы", поступает тревожная информация о возможном нарушении в Калевальском районе рядом граждан установленного режима карантина для заболевших COVID-19 и контактных с заболевшими.

"Заболевшие граждане, почувствовав себя хорошо, не дожидаясь заключения врача о выписке, не дожидаясь отрицательного теста на COVID-19 бегут в магазины, посещают другие публичные места, подвергая опасности заразится коронавирусом окружающих, в том числе детей", - сообщает издание.

Роспотребнадзор предупреждает нарушителей карантина по COVID-19 об административной ответственности – штрафах от 15 до 40 тысяч рублей.

В преддверии майских праздников эпидемическая ситуация в Калевальском районе по COVID-19 остается напряженной, поэтому Роспотребнадзор просит граждан соблюдать противоэпидемические мероприятия. В апреле и мае в районе будут проводиться проверки.