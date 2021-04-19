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Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина

Новости. Общество
11:30, 20 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Роспотребнадзор предупреждает жителей Калевальского района, не соблюдающих ограничительных мер, об административно ответственности.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе, из-за роста заболеваемости коронавирусом. В конце прошлой недели в районе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. Большинство заболевших – люди старше 65 лет.

Как пишет газета "Новости Калевалы", поступает тревожная информация о возможном нарушении в Калевальском районе рядом граждан установленного режима карантина для заболевших COVID-19 и контактных с заболевшими.

"Заболевшие граждане, почувствовав себя хорошо, не дожидаясь заключения врача о выписке, не дожидаясь отрицательного теста на COVID-19 бегут в магазины, посещают другие публичные места, подвергая опасности заразится коронавирусом окружающих, в том числе детей", - сообщает издание.

Роспотребнадзор предупреждает нарушителей карантина по COVID-19 об административной ответственности – штрафах от 15 до 40 тысяч рублей.

В преддверии майских праздников эпидемическая ситуация в Калевальском районе по COVID-19 остается напряженной, поэтому Роспотребнадзор просит граждан соблюдать противоэпидемические мероприятия. В апреле и мае в районе будут проводиться проверки.

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Комментарии

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Chel
2021-04-20 12:17:52
Гордый народ.
Os
2021-04-20 11:56:02
А нам то какое дело до Ковальского района, это ж не Карелия.
udo
2021-04-20 11:48:19
Они всегда там фрондировали и в двадцатые годы прошлого века были против родной советской власти.((
Гость
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