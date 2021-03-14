Жители района Петрозаводска "съезжают" под маршрутки из-за наледи на остановке

В Петрозаводске жители Соломенного жалуются, что находиться на остановках общественного транспорта стало опасно из-за образовавшихся снежных завалов.

Обитатели Соломенного заявляют, что местные остановки стали опасны для пассажиров общественного транспорта. На них не убирают снег, поэтому горожане рискуют угодить под маршрутку, пытаясь в нее забраться. Об этом информирует паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ".

"На остановке около Сбербанка просто катастрофа - в автобус не знаешь, как зайти. Снег на дороге вдоль остановки давно не вычищался, образовался крутой спуск на дорогу (ноги уезжают под автобус). Автобус подъезжает так, что руками до него не дотянуться. И ситуация усугубляется, так как снег постоянно идёт. Жалко пожилых людей!!! Сегодня видела, как бабулечка не могла сесть в автобус", - сообщает автор поста.

Люди требуют внимания к сложившейся в их районе ситуации.

Ранее сообщалось, как упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска.