Жители района в Карелии за день лишились почти 300 тысяч рублей

В полицию Сортавальского района в один день поступило два заявления, сообщили в МВД Карелии.

Жители поселков, не знакомые друг с другом, попались на одну и ту же мошенническую уловку.

В полиции они рассказали, что, ответив на телефонный звонок, услышали от якобы сотрудника службы безопасности банка, что с их карт происходит несанкционированное списание денег.

55-летняя женщина, поверив телефонному мошеннику, перевела 250 тысяч рублей. А мужчина лишился 48 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.