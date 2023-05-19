Жители райцентра Карелии голосуют за благоустройство четырех территорий

Три объекта, набравшие наибольшее число голосов, приведут в порядок в 2024 году.

В Олонецком районе, как и по всей республике, продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказал в прямом эфире, в рамках проекта «ЦУР объясняет», глава Олонецкого района Вадим Мурый, участвовать в программах благоустройства для жителей стало традицией.



«Как и в прошлом году, была оказана финансовая поддержка в размере 8,3 млн рублей. Мы отремонтировали четыре дворовых и 11 общественных территорий», – подчеркнул Мурый.



На сайте 10gorodsreda.ru для голосования размещены четыре территории от Олонца: две общественные парковки, сквер имени Брендоева и пешеходная зона улицы Октябрьской.



«Я хочу сказать огромное спасибо главам поселений и активным гражданам, которые сообща решают наболевшие проблемы. Еще раз повторюсь, что это дает улучшение инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры и, в

конце концов, благоустройства», – поблагодарил Мурый инициативных жителей.



Напомним, что проголосовать можно непосредственно на платформе. Участвовать следует с 14 лет. Полностью эфир размещен по ссылке.



«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, их заместители и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.