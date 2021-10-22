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Жители райцентра Карелии отвоевали свои кладовки в подвалах домов у муниципалитета через суд

Новости. Общество
08:20, 22 Октября 2021
фото: © freepik.com

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Прокуратура помогла жителям двух многоквартирных домов в Кеми отстоять подвалы, которые местные власти включили в план приватизации.

Прокуратура Кемского района провела проверку по обращениям жителей райцентра по вопросу незаконной регистрации права собственности органами местного самоуправления на подвальные помещения двух многоквартирных жилых домов. Люди на протяжении многих лет используют подвалы для хранения принадлежащих им вещей. Но районная администрация включила данные помещения в план приватизации имущества на этот год с целью дальнейшей их продажи и сдачи в аренду, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что органом местного самоуправления в 2002 и 2004 году право собственности на спорные подвальные помещения зарегистрировано незаконно, в силу положений Жилищного кодекса РФ последние должны принадлежать на праве общей долевой собственности жителям домов.

Таким образом, длительное время нарушались имущественные права и интересы граждан.

В связи с этим прокурор района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд исковое заявление о понуждении муниципалитета передать подвалы в собственность жильцов. Вступившим в законную силу решением Кемского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее прокуратура организовала проверку работы очистных в Суоярви.

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