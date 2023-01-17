Жители райцентра Карелии удивились зеленой траве в январе (ФОТОФАКТ)

В Сегеже среди сугробов проросла молодая трава.

В паблике «Сегежские Будни» опубликована фотография молодой травки среди городских сугробов.



«В Сегеже в январе проклюнулась трава», — говорится в сообщении.





Отметим, сегодня в городе бумажников стоят плюсовые температуры. Но уже завтра в республике ожидается достаточно серьезное похолодание.





