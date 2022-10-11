Жители райцентра на севере Карелии на неделю остались без воды

В Кеми и Рабочеостровске из-за поломки насосного оборудования прекратилось водоснабжение домов.

В Кеми и Рабочеостровске люди остались без воды, сообщается в официальном паблике администрации этого района.



Причина — выход из строя электрической части насосного оборудования.



Ведутся восстановительные работы. Заказано необходимое оборудование стоимостью 380 тысяч рублей — резервный частотный преобразователь. Его должны поставить в течение семи рабочих дней.



В районе получили сумму, необходимую для монтажа нового насосного оборудования, это 1,2 млн рублей. Определен подрядчик для выполнения этих работ.