Жители райцентра на севере Карелии на неделю остались без воды

В Кеми и Рабочеостровске из-за поломки насосного оборудования прекратилось водоснабжение домов.
В Кеми и Рабочеостровске люди остались без воды, сообщается в официальном паблике администрации этого района.
Причина — выход из строя электрической части насосного оборудования.
Ведутся восстановительные работы. Заказано необходимое оборудование стоимостью 380 тысяч рублей — резервный частотный преобразователь. Его должны поставить в течение семи рабочих дней.
В районе получили сумму, необходимую для монтажа нового насосного оборудования, это 1,2 млн рублей. Определен подрядчик для выполнения этих работ.
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