Жители Ребол выступили против открытия форелевой фермы на озере Лексозере на севере Карелии

Директор рыбоводной компании отказался от намерений размещения на озере форелевого хозяйства после встречи с жителями старинного карельского села.

В старинном карельском селе Реболы 25 сентября состоялась встреча местных жителей с директором рыбоводной компании "Лоисто" Константином Степаненко, который планировал открыть новую форелевую ферму на озере Лексозере. Как отметила глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая, эта встреча – не публичные слушания. Руководство форелеводческого хозяйства хотело рассказать жителям поселения о своих планах и выслушать мнение людей.



Однако с самых первых минут разговора стало ясно, что население Ребол категорически против открытия форелевого хозяйства на Лексозере. Временами встреча в доме культуры напоминала митинг, и директору форелеводческой компании так и не удалось заручиться поддержкой ни у ребольских пенсионеров, ни у более молодых жителей старинного карельского села.



"Я вас услышал, я вас увидел, – произнес господин Степаненко под занавес встречи. – Вы против, и я готов приезжать в Реболы, но не готов больше думать о садковом хозяйстве.



Читайте подробнее в статье "Реболы сказали форелеводству: "Нет!".