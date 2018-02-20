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Новости. Общество
08:05, 20 Февраля 2018

Жители России собрали деньги для лечения детей и сохранения оленей в Карелии

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Благодаря совместному проекту Водлозерского парка и благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире" удалось собрать более 2 млн рублей.

Жители 173 городов России стали настоящими волшебниками – благодаря им 1 миллион рублей будет выделен на реализацию проекта "По следам северного оленя", сообщили в пресс-службе национального парка "Водлозерский" в Пудожском районе.
Совместный проект Водлозерского парка и благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире", направленный на сохранение редкого вида европейского лесного северного оленя, был запущен в 2017 году и успешно функционирует.

С декабря по январь в сетевых магазинах "М.Видео" по всей нашей необъятной стране продавались новогодние елочные украшения – веселые рисованные зверята. Но в каждом из украшений было не только новогоднее настроение, но и настоящее чудо – покупатели вносили в кассу благотворительный взнос 50 рублей за каждую понравившуюся новогоднюю игрушку.

В итоге сумма 2 225 600 рублей была перечислена в фонд "Красивые дети в красивом мире". Шестьдесят процентов полученных средств будет направлено на хирургическое лечение детей с челюстно-лицевой патологией в рамках программы фонда "Красивые дети", а 40% помогут сохранению северного оленя на заповедной территории Водлозерского нацпарка в рамках программы фонда "Красивый мир".

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Комментарии

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