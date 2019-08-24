Жители России стали чаще страдать от ожирения

Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло почти в полтора раза за пять лет.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT. Так, в 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с таким диагнозом, а в 2018-м их число перевалило за два миллиона, и это только зарегистрированные случаи.

Минздрав также назвал регионы, в которых больше всего полных людей. Карелии не фиурирует в списке "лидеров". На первом месте оказался Алтайский край. Там на 100 тысяч населения приходится более 5,5 тысячи случаев ожирения. За ним следует Курганская область (2,7 тысячи случаев на 100 тысяч населения), Тюменская область (2,6 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,6 тысячи) и Оренбургская область (2,3 тысячи).

Самым "стройным" оказался Приморский край — всего 387,6 случая на 100 тысяч населения. Также хорошая ситуация в Кабардино-Балкарии, Москве, Калининградской области и Якутии.