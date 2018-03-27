Жители России стали меньше пить, заявляют эксперты

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Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, за пять лет, с 2012 года, россияне стали меньше потреблять алкоголь.
"Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года. Продажи пива – 686 млн. декалитров в 2017 год – составили 67% от объемов 2012 года", — сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что основное изменение структуры розничных продаж алкоголя произошло в 2012-2015 годы.
Также по сравнению с 2016 годом продажи водки в 2017 году снизились на 10%, а пива – на 12%.
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