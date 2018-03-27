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Новости. Общество
21:30, 27 Марта 2018

Жители России стали меньше пить, заявляют эксперты

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Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, за пять лет, с 2012 года, россияне стали меньше потреблять алкоголь.

"Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года. Продажи пива – 686 млн. декалитров в 2017 год – составили 67% от объемов 2012 года", — сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что основное изменение структуры розничных продаж алкоголя произошло в 2012-2015 годы.

Также по сравнению с 2016 годом продажи водки в 2017 году снизились на 10%, а пива – на 12%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-03-27 21:55:36
Зато гнать стали больше. Когда же вас дураков из РАНХиГС расстреляют?
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