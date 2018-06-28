Жители села Деревянное отметили 70-летие совместной жизни

Жители Прионежского района Карелии Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили благодатную свадьбу - 70 лет совместной жизни.

Частыми такие события не бывают: дожить до такого возраста, да еще и вместе с супругом считается божьей благодатью. Брак Алексея Ивановича и Валентины Ивановны Никифоровых был зарегистрирован 21 июня 1948 года Лиственским сельским советом д. Деяшково Славковского района Псковской области.

Валентина Ивановна рассказала, как это было: "Я приехала учителем в маленькую сельскую школу, а он – фельдшером на ветеринарный участок. Посватался ко мне красавец-фронтовик, молодой мальчишка. Он пришел за мной со своей старшей сестрой. Расписались в сельсовете, а свадьбу отгуляли позже, с коллегами по работе. Не было ни цветов, ни свадебного платья. На столе суп, каша, картошка, лук. После войны жили бедно, была разруха. Пошли жить к нему домой за 12 километров по проселку среди ржаного поля".

Подробнее о судьбе карельских долгожителей читайте здесь.