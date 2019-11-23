Жители села в Карелии заявили о массовой гибели собак (ФОТО)

В селе Деревянное обнаружены несколько трупов собак; люди считают, что животных убили.

Читатель "Столицы на Онего" сообщил о случаях массовой гибели собак, трупы которых были обнаружены в селе Деревянное Прионежского района.

Люди предполагают, что животные были убиты.

"Село Деревянное. За сутки 22.11.2019 4 трупа собак. Убийства продолжаются. Люди или волки? Люди!! Это не первые убийства", - написал очевидец, пояснив, что найденые мертвыми собаки ранее прошли процедуру стерилизации.