Жители севера Карелии попались на краже железнодорожного имущества

Стражи правопорядка задержали двух жителей Карелии, подозреваемых в краже железнодорожного имущества, сообщает транспортная полиция.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь обнаружили двух жителей Лоухского района 1971 и 1989 годов рождения, которые на территории одного из предприятий железной дороги украли подъемный механизм и материалы верхнего строения пути. Стоимость похищенного имущества составила более 9 тысяч рублей.

Злоумышленники ранее уже попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Покушение на совершение тайного хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору".

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.