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Новости. Общество
10:30, 24 Февраля 2018

Жители Скандинавии едут лечиться в Карелию, заявила министр Скворцова

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Глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что пациенты из иностранных государств стали активнее приезжать на лечение в Россию и, в частности, в Карелию.

Вероника Скворцова заявила о том, что Россия в последнее время принимает все больше медицинских туристов. Слова министра передает деловая газета «Взгляд».

«Мы рапортовали в 2015 году, что снова наши страны-соседи, бывшие советские республики, переориентировались на Россию для получения помощи. И не только в Москве или Петербурге, но и, допустим, в Оренбурге и Орске в случае Казахстана, в  Калининграде и Петрозаводске для скандинавских стран и т.д. Сейчас ареал тех стран, откуда к нам приезжают лечиться, существенно расширился», – сообщила министр на форуме «Удивительное в российском здравоохранении», который состоялся в Москве.

Также Вероника Скворцова заявила о том, что россияне стали значительно реже лечиться за границей. «За последние 2,5 года у нас в разы снизилось число россиян, которые выезжают за получением специализированной медицинской помощи куда бы то ни было за рубеж. По данным на середину прошлого года более чем в шесть раз снизилось число выезжающих в Германию, в десятки раз – в Израиль», – подчеркнула Скворцова.

Форум «Удивительное в российском здравоохранении» прошел в Москве 22 февраля. На мероприятии были представлены достижения российской медицины и науки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Andrey+
2018-02-24 11:42:27
Скворцова, похоже, не понимает понятия "экономические причины". Высокотехнологичная помощь в западных странах по-прежнему более эффективна и безопасна, но недоступна по стоимости для большинства россиян.
Что касается стоимости медицинских обследований или, например, стоматологии, то, наоборот, о соотношении "Цена/качество" того же "Кардента" жителям многих западных стран приходится только мечтать.
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