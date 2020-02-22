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Жители Соломенного, Сулажгоры, СКЗ и Песков требуют лишить мандата оскандалившегося депутата Петрозаводска

Новости. Политика
13:10, 23 Февраля 2020
фото: Александр Анишин / ВК
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Жители четырех микрорайонов Петрозаводска, от которых избирался депутат Анишин, требуют лишить его мандата за недопустимые высказывания в адрес граждан, выступающих оппонентами власти.

"Считаем, что поведение депутата от Соломенного, Сулажгоры, СКЗ и Песков является недопустимым и требует принятия самых суровых мер со стороны Петросовета, властей республики и в первую очередь партии "Единая Россия", членом фракции которой он является", - написано в паблике "ТОС Соломенное".

Авторы сообщения отмечают, что подобные случаи для Петрозаводска стали слишком часты.

"Когда чиновница Анна Лесонен назвала жителей города "мразями", то её уволили, но когда депутат Анишин называет жителей Карелии "очередным говном", то ему делают всего лишь замечание и просят написать скупое извинение, которое имеет сомнительную ценность", - возмущаются в соцсети.

Всем пользователям Интернета предлагается проголосовать и нажать утвердительный ответ, если вы согласны с тем, что у депутата Анишина необходимо забрать депутатский мандат.

Напомним, что Александр Анишин во время заседания постоянной комиссии Петросовета выступил с жесткой критикой в адрес граждан, выступающих оппонентами властей. В частности, Анишин употребил выражения "говно очередное" и "бездельники".

"Вчера буквально смотрел "Вконтакте". Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей"...", - заявлял Анишин в своей речи на заседании постоянной комиссии Петросовета.

После этого ответственный секретарь Комиссии "Единой России" по этике, замсекретаря Генсовета Евгений Ревенко назвал непозволительными высказывания петрозаводского депутата Александра Анишина о критически настроенных горожанах и попросил депутат извиниться перед гражданами. Что Александр Анишин и сделал.

С выдержками из выступления депутата Петрозаводского городского совета Александра Анишина на вызвавшей скандал комиссии можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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Титов
2020-02-23 15:24:23
Да, это пока дорога в одну строну - в сторону кресла депутата ...О возвращении его на исходную никто и никогда особо не думал ...
drug
2020-02-23 15:02:21
У жителей города есть возможность объединиться и дать по жОпе зажравшимся и наглым детупатам и чиновникам.
Роман
2020-02-23 14:57:24
Фото классное со щтампом , как у навального -иноагент . Ещё бы в фас и профиль , в полосатом макинтоше .
бюджет
2020-02-23 14:48:03
КПРФ, Ульянов, добивайтесь введения в законодательство нормы отзыва депутатов! Избиратели должны иметь такое право!
amez
2020-02-23 14:40:38
Хороший опрос, с одной копкой "Да". Надо и по Конституции так же организовать: быстро и дёшево :)
Ирина
2020-02-23 14:23:50
Вместе с Анишиным необходимо отзывать Виталия Красулина , он тоже избирался от наших районов , только в зак.собрание . Вместе они всего наобещали на выборах и ничего для нас не делают , даже не появляются . На людях оба себя ведут по-хамски и надменно , зачем они нам в депутатах , если так оскорбляют людей и не помогают нашим районам .
Писарев
2020-02-23 14:56:45
Ирина,
- А нам?
- Хрен вам. Расходитесь по домам.
Ирина
2020-02-23 14:39:16
А на хрена вы ( жители) им сдались , они бабло вложили , выборы сделали . Жизнь у них и без вас удалась , директора они всяких шараг , председатели и так далее и тому подобное , элитка местная , мягко сказать )))))) :)
насмешница
2020-02-23 14:10:40
Характерно, что до сих пор никто не ставил вопрос, что он сделал для своих избирателей (транспортная доступность, например)? Ну, сказал как думает. А не сказал бы, так и хорош?
Изя
2020-02-23 13:53:43
Анишин назвал их говном и бездельниками , а они оказались его избирателями )))
Слов нет , молодцы , пора и заканчивать с этим говном .
Нужно отзывать этого депутата , время нынче другое наступает !!!))) :)
drug
2020-02-23 13:27:15
Лишить мандата и должности в архиве.
Ты "не мужик" моего брата обидел - ходи теперь и оглядывайся.
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