890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты измерили уровень радиации в пяти городах Карелии 1
26.06.2020 17:20
Производственные компании могут возместить свои расходы 1
26.06.2020 16:48
Жители Старой Кукковки в Петрозаводске выступили против уплотнительной застройки 1
26.06.2020 20:30
"Город сдан. Как в сорок первом": в Петрозаводске жители Старой Кукковки выступили против застройщиков 18
26.06.2020 15:17

Жители старинного села в Карелии пожаловались на жизнь без света

Новости. Происшествия
10:00, 27 Июня 2020
фото: youtube.com / автор: Константин. Видео: Карелия. Над голубыми глазами озер. Ведлозеро/Karjala Vieljärvi (скриншот)
Загрузка...

Жители села Ведлозеро заявляют, что в их населенном пункте происходят регулярные перебои с электричеством, о причинах которых им никто не желает сообщать.

Об этом сообщила в соцсети жительница Карелии Наталья Антонова.

"Если раньше частое отключение электричества в Ведлозере вызывало неудобство, то теперь уже все большее раздражение. Где пояснения причин от руководства? Аууу! Еще лет 10-15 назад такое частое отключение касалось севера Карелии (Помню, бывала там и люди жаловались, в частом доме были бензостанции). Теперь это пришло уже к нам, в район, до столицы республики от которого - всего каких-то 100 км!!! Самый что ни на есть центр региона!!! Позор!!! Проблемы с электричеством уже каждую неделю!!!", - сообщила Антонова. По ее информации, электричеством населенный пункт обеспечивает компания "ТНС Энерго Карелия"

"Судя по тому, как живет топ-менеджмент отрасли, она (отрасль) вовсе не бедствует. Почему мы брошены? Почему нет развития сетей? А ведь это и скачки напряжения, от которых страдает наша бытовая техника и наш бюджет, это размораживающиеся продукты (теряется качество глубокой заморозки), не говоря об уже случавшихся замыканиях и пожарах на селе. А кто возместит ущерб, когда на работе нужен компьютер?", - заявила Наталья Антонова.

В минувшем году сообщалось об аварии на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района. Тогда канализационные стоки попадли в реку Вохта из-за поломки очистных.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
20.06.2020, 09:23
Прирост зараженных COVID-19 в Карелии выше общероссийского

Аналитика

26.06.2020 14:20
Обществоведение
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 3
Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»