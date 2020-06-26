Жители старинного села в Карелии пожаловались на жизнь без света

Жители села Ведлозеро заявляют, что в их населенном пункте происходят регулярные перебои с электричеством, о причинах которых им никто не желает сообщать.

Об этом сообщила в соцсети жительница Карелии Наталья Антонова.

"Если раньше частое отключение электричества в Ведлозере вызывало неудобство, то теперь уже все большее раздражение. Где пояснения причин от руководства? Аууу! Еще лет 10-15 назад такое частое отключение касалось севера Карелии (Помню, бывала там и люди жаловались, в частом доме были бензостанции). Теперь это пришло уже к нам, в район, до столицы республики от которого - всего каких-то 100 км!!! Самый что ни на есть центр региона!!! Позор!!! Проблемы с электричеством уже каждую неделю!!!", - сообщила Антонова. По ее информации, электричеством населенный пункт обеспечивает компания "ТНС Энерго Карелия"

"Судя по тому, как живет топ-менеджмент отрасли, она (отрасль) вовсе не бедствует. Почему мы брошены? Почему нет развития сетей? А ведь это и скачки напряжения, от которых страдает наша бытовая техника и наш бюджет, это размораживающиеся продукты (теряется качество глубокой заморозки), не говоря об уже случавшихся замыканиях и пожарах на селе. А кто возместит ущерб, когда на работе нужен компьютер?", - заявила Наталья Антонова.

В минувшем году сообщалось об аварии на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района. Тогда канализационные стоки попадли в реку Вохта из-за поломки очистных.