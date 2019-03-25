Жители Войницы подали в суд на Минсельхоз Карелии

Противники открытия форелевой фермы вблизи рунопевческой деревни требуют отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

В начале апреля в Петрозаводске намечено проведение первого заседания Экспертного общественного совета по развитию аквакультуры, который возглавил министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. Как считают жители карельской деревни Войница, выступающие против открытия новой форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто, на этом заседании необходимо обсудить конфликтную ситуацию в Калевальском национальном районе, к которому относится деревня.

Минсельхоз Карелии распорядился сформировать два рыбоводных участка на Верхнем Куйтто вблизи Войницы. Однако жители деревни обратились в Верховный суд республики с иском об отмене этого приказа. Рассмотрение иска назначено на 3 апреля.

Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для местного населения источником воды и пищи. Кроме того, жители Войницы опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

Читайте подробнее в статье "Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде".