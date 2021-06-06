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Жители Заонежья потребовали от главы Карелии возобновления социальных рейсов водного транспорта на Онежском озере

Новости. Общество
10:47, 07 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Сейчас местное население вынуждено добираться до своих родовых домов только благодаря частным перевозчикам-судовладельцам.

Жители Заонежья выступили с обращением к главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором потребовали от губернатора возобновить социальные рейсы водного транспорта на Онежском озере. Как отмечается в тексте обращения, которое опубликовано в паблике общественной организации «Заонежская сторона», постановление республиканского правительства от 22 апреля 2021 года определило, что рейсы по маршруту Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи-Великая Губа будут выполняться с июня по октябрь трижды в неделю.  

«Нас, а это более 100 человек местных жителей и дачников, обнадежили. Значит, думали мы, что у нас появится возможность навестить родных, привезти внуков на летние каникулы, поехать в город по неотложным делам, накопившимся за зиму: на прием к врачу, в поликлинику, аптеку и т.д. Но вместо обещанного нам навязали (другое слово трудно подобрать) рейс вертолета один раз в неделю по понедельникам, который никого не может устроить: работающим в будний день не попасть, а стало быть и детей невозможно привести, да и перелет на нем, прямо скажем, недешевое удовольствие, и аэропорт находится далеко от города»,– говорится в обращении.

Сейчас, по словам жителей Заонежья, они вынуждены попадать в свои родовые дома, благодаря частным перевозчикам-судовладельцам. Кроме того, авторы обращения обратили внимание губернатора на отсутствие фельдшерско-акушерского пункта в Сенной Губе, из-за чего местное население и дачники фактически оказались лишены медицинской помощи.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-07 10:59:10
Приперлись в город и ноют. Налогоплательщики не обязаны оплачивать ихние дачные прихоти. Не нравится - валите обратно на историческую родину.
кир
2021-06-07 15:08:51
театральный критик, так точно.
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