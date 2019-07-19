Жителя Карелии будут судить за пьяное вождение на угнанном автомобиле

Мужчина угнал автомобиль в Муезерском районе, когда был пьян, сообщили на сайте районного суда.

В Муезерский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело по обвинению мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома одного из поселков подошел к припаркованному автомобилю и угнал его.



Мужчина воспользовался тем, что двери автомобиля не заперты на замок. Он проехался на нем по улицам поселка, выехав на автодорогу Кочкома-Госграница, и бросил автомобиль, когда в нем закончился бензин.



По делу назначено предварительное слушание.