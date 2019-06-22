Жителя Карелии будут судить за пьяное вождение

Мужчина предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Житель Муезерского района уже был осужден за пьяное вождение с назначением наказания в виде обязательных работ и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Но его это не остановило, мужчина вновь сел за руль пьяным.

Суд решит, как наказать рецидивиста.