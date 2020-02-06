Жителя Карелии, до смерти забившего сожительницу поленом, отправили в психбольницу

К подсудимому применили принудительные меры медицинского характера, сообщили в Пудожском районном суде.

Житель п. Красноборский Пудожского района убил сожительницу поленом. Женщина скончалась на месте преступления.

Экспертиза показала, что подсудимый в момент совершения преступления находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать опасность своих действий.

Мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее другого жителя Карелии осудили на 10 лет за жестокое убийство сожительницы.