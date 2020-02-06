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Жителя Карелии, до смерти забившего сожительницу поленом, отправили в психбольницу

Новости. Криминал
14:16, 07 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов
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К подсудимому применили принудительные меры медицинского характера, сообщили в Пудожском районном суде.

Житель п. Красноборский Пудожского района убил сожительницу поленом.   Женщина скончалась на месте преступления. 

Экспертиза показала, что подсудимый в момент совершения преступления находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать опасность своих действий.

Мужчину освободили от уголовной ответственности и отправили его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее другого жителя Карелии осудили на 10 лет за жестокое убийство сожительницы.

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