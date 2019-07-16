Жителя Карелии осудили на 10 лет за жестокое убийство сожительницы

Мужчина забил сожительницу до смерти - женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

С 25 октября по 7 ноября 2018 года в ходе конфликтов с сожительницей мужчина нанес ей множественные удары руками в голову и сломал ребра. Женщина умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Житель Беломорского района совершил преступление в период условного осуждения. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.