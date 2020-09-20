Жителя Карелии, испортившего праздник поножовщиной, отправили за решетку

В Олонецком районе молодой человек осужден за совершение нескольких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что 22-летний житель деревни Тукса в ноябре 2019 года попытался обокрасть гараж, но был пойман с поличным.
Спустя некоторое время, в декабре, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе города, он нанес двум посетителям заведения ножевые ранения, чем сорвал проводимые мероприятия.
Мужчина ранее уже был судим.
Суд приговорил нарушителя к 5 годам колонии общего режима.
Также его обязали выплатить восемь тысяч рублей территориальному фонду обязательного медицинского страхования.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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