Жителя Карелии, испортившего праздник поножовщиной, отправили за решетку

В Олонецком районе молодой человек осужден за совершение нескольких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 22-летний житель деревни Тукса в ноябре 2019 года попытался обокрасть гараж, но был пойман с поличным.

Спустя некоторое время, в декабре, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе города, он нанес двум посетителям заведения ножевые ранения, чем сорвал проводимые мероприятия.

Мужчина ранее уже был судим.

Суд приговорил нарушителя к 5 годам колонии общего режима.

Также его обязали выплатить восемь тысяч рублей территориальному фонду обязательного медицинского страхования.

Приговор суда в законную силу не вступил.