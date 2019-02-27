Жителя Карелии наказали за попытки украсть бензопилу и водку из магазинов

Мужчина получил штраф в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой, сообщили в Пудожском районном суде.

Пьяный житель Пудожа пытался украсть из магазина бутылку водки и продукты на сумму свыше 600 рублей в присутствии продавцов и покупателей.

Через несколько дней в другом магазине он взял с полки стеллажа бензопилу STIHL MS 170 стоимостью около 10 тысяч рублей Дважды он был задержан продавцами.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.