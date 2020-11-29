Жителя Карелии нашли мертвым на стройке в Ленобласти

В Мурино обнаружили труп мужчины в строительной бытовке.

Как пишет ФАН, строитель случайно наткнулся на труп мужчины в строительной бытовке у дома №64 на улице Шоссе в Лаврики во Всеволожском районе Ленинградской области. Он сразу же обратился в полицию, после чего оперативники инициировали проверку.

Прибывшие на место происшествия следователи установили личность погибшего. Им оказался 36-летней уроженец Московской области, проживающий в Карелии. Медики не зафиксировали на теле покойного следы насилия. Труп отправили в морг для установления точной причины смерти, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее в Следкоме Карелии рассказали, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска.