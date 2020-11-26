Следком Карелии рассказал, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска

Подробности убийства в Петрозаводске сообщил Следком Карелии.

Ранее сообщалось, что утром 23 ноября во дворе домов на улице Советской в автомобиле было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Следком Карелии сегодня написал, что в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении данного преступления, расследуется уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное у себя дома в Петрозаводске в компании знакомых мужчин. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на одного из присутствующих и нанес ему черепно-мозговую травму.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления и на автомашине потерпевшего вывез его тело на одну из улиц Петрозаводска, оставил в автомобиле и скрылся с места происшествия.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями Следкома и оперативными сотрудниками МВД Карелии, в течение суток данное особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто, обвиняемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.