Жителя Карелии оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление главы поселка в Интернете

Житель поселка Ледмозеро, опубликовавший неприличные выражения в адрес должностного лица в социальной сети "Вконтакте", привлечен к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

По постановлению прокурора Муезерского района к административной ответственности привлечен житель поселка Ледмозеро Муезерского района за оскорбление чиновника в соцсети.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении послужило заявление главы администрации сельского поселения, которая сообщила, что местный житель опубликовал неприличные выражения в ее адрес в социальной сети "Вконтакте".

Постановлением мирового судьи судебного участка Муезерского района гражданин признан виновным в административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.