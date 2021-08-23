Жителя Карелии оштрафовали на 360 тысяч рублей за экстремизизм из-за постов в Интернете

Житель Сегежи ответил в суде за размещение в Интернете призывов к оправданию терроризма в отношении госслужащих, силовиков и представителей различных национальностей.

Управлением ФСБ России по Карелии пресечена деятельность

сегежанина который, используя информационно-телекоммуникационные сети, призывал к оправданию террористических действий, сообщили в ведомстве. Жертвами терроризма могли стать государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов РФ. Мужчина также призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти.

Кроме того, была доказана причастность жителя Сегежи к размещению на странице социальной сети «ВКонтакте» высказываний, содержащих призывы к избиению представителей различных национальностей.

2-й Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к штрафу на сумму в 360 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал жителя Карелии за разжигание межнациональной вражды.