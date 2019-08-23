Жителя Карелии оштрафовали за свалку бутылок под окном

Мужчина регулярно выкидывал мусор из своего окна.

Пьяный житель Костомукши выкинул из окна своей квартиры тару из под алкогольных напитков, посуду, окурки и прочий бытовой мусор.



В полиции уже было несколько заявлений на подобные действия этого товарища, поэтому участковый составил протокол.

Отходы, которые были выкинуты, принадлежат к классу, загрязняющему окружающую среду. Ему был назначен штраф в размере тысячи рублей, пишет местное издание "64 параллель".