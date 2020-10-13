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Водителя без прав ждут на экзамен в ГИБДД Карелии

Новости. Общество
18:20, 14 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Сегежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем водителя без документов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Сегеже 37-летний местный житель сел за руль автомобиля после окончания срока лишения водительских прав.

Однако водительское удостоверение, которое хранится в ГИБДД, по истечении срока он не получил.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Теперь мужчине, чтобы снова сесть за руль, нужно сдать теоретический экзамен на знание ПДД и оплатить административные штрафы.

 

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