Жителя Карелии осудили за хранение двух банок пороха

Местного жителя осудили на полгода условно, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Мужчина, не имея соответствующего разрешения, незаконно хранил у себя в жилом помещении взрывчатое вещество – порох в двух банках.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее житель Муезерского района получил условный срок за незаконное хранение пороха.