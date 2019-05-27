Жителя Карелии осудили за пропаганду суицидального терроризма

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Мужчина размещал в Сети материалы экстремистского характера, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Карелии.
20-летний житель Кеми размещал "ВКонтакте" аудиозаписи и фотографии, включенные в федеральный список экстремистских материалов.
Данные аудиозаписи и фотографии содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе, а также пропагандировали суицидальный терроризм.
Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей.
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