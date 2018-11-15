Жителя Карелии осудили за уклонение от административного надзора

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Сортавалы за уклонение от надзора, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее судимый гражданин, состоящий под административным надзором, желая избежать контроля за соблюдением установленных ему судом административных ограничений, в период с 18 декабря 2017 года по 23 января 2018 года покинул свое место жительства и, не уведомив об этом отдел внутренних дел, стал проживать по другому адресу.

С учетом рецидива преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.