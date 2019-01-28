Жителя Карелии осудят за фиктивную регистрацию граждан в своем доме

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В Медвежьегорском районе 35-летнего мужчину обвинили в фиктивной регистрации граждан РФ в своем доме, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе обвиняемый, желая оказать помощь супруге и двум дочерям своего товарища в получении общегражданских заграничных паспортов в более короткие сроки, осуществил их регистрацию по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности жилом доме.
При этом он достоверно знал, что дом находится в аварийном и ветхом состоянии, и проживать в нем невозможно. Дом располагался за пределами населенного пункта, представлял собой старое строение с покосившейся крышей, без окон, дверей и пола, с развалившейся печкой и отсутствием электроснабжения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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