Жителя Карелии отправили в колонию за нарушение "условки"

Осужденный нарушил условия отбытия условного наказания и отправился в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 2019 года ранее судимый житель Лоухи был приговорен за кражу к условному лишению свободы на полтора года.

Осужденный в течение 10 месяцев с момента осуждения совершил 7 административных правонарушений (распивал спиртное в общественных местах, появлялся в общественных местах в состоянии опьянения).

Житель Карелии игнорировал предупреждения. После чего суд заменил нарушителю условный срок на реальный – полтора года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил любителя пьяной езды в Карелии к условному сроку.