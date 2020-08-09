Жителя Карелии отправили в колонию за нарушение "условки"

Суд отменил жителю Пудожа, нарушившему условия отбывания наказания, условный срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 2019 года 31-летнего жителя Пудожа условно осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Осужденного обязали не менять место жительства без уведомления специализированного органа и являться на регистрацию в указанный орган.

Но житель Карелии покинул место жительства, скрылся от контроля и не являлся на регистрацию.

Суд отменил условное наказание и отправил нарушителя на один год в исправительную колонию строгого режима.

Ранее ночные прогулки обернулись для жителя Карелии заключением под стражу.