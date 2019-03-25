Жителя Карелии отправили в колонию за несоблюдение требований условного режима заключения

Мужчина признался, что не являлся в инспекцию из-за пьянства, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году житель Сегежского района за кражу был приговорен к 1 году лишения свободы условно. На осужденного по приговору суда была возложена обязанность являться 2 раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию на отметку.

Осужденный данную обязанность не исполнял, неоднократно скрывался от сотрудников инспекции и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

В судебном заседании осужденный на вопросы прокурора и суда о причинах неявки в инспекцию пояснил, что длительное время злоупотреблял спиртными напитками.

Суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 1 года в исправительной колонии строгого режима.