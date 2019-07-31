Жителя Карелии отправят под суд за контрабанду "тестостерона"

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде сильнодействующих веществ жителем Карелии.

Обвинение по делу предъявлено 25-летнему местному жителю, который в марте 2019 года в Интернете приобрел и заказал доставку в Костомукшу 20 ампул с препаратом, содержащим в своем составе вещество, являющееся изомером сильнодействующего вещества "1-тестостерон".

После получения почтового отправления он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли ампулы из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.