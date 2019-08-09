Жителя Карелии отправят в колонию на 8 лет за убийство

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Мужчина убил знакомого во время застолья, сообщили на сайте Муезерского районного суда.
В сентябре 2018 года в Муезерскоам районе пьяный мужчина зарезал занакомого во время ссоры. Кухонным ножом он нанес жертве не менее пяти ударов в жизненно важные органы.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.
Мужчина подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия оставила приговор без изменения.
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