Жителя Карелии отправят в колонию на 8 лет за убийство

Мужчина убил знакомого во время застолья, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

В сентябре 2018 года в Муезерскоам районе пьяный мужчина зарезал занакомого во время ссоры. Кухонным ножом он нанес жертве не менее пяти ударов в жизненно важные органы.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.

Мужчина подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия оставила приговор без изменения.