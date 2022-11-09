Жителя Карелии отвезли в БСМП после пожара в бане

Житель Пряжи пострадал на пожаре в частной бане, сообщили в МЧС Карелии.

В четверг, 10 ноября, в 18.30 спасательные подразделения Пряжинского района выезжали по тревоге на пожар у дома №9 по Молодежной улице.



У жилого здания загорелась частная баня. К моменту приезда пожарных пламя перекинулось на дом. Через час брандмейстеры справились с огнем.



В результате происшествия пострадал мужчина. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в БСМП Петрозаводска.



Баня сгорела, огонь повредил обшивку дома и окно на площади один квадратный метр.





