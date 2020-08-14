Жителя Карелии, по вине которого погибла пассажирка авто, отправили за решетку

Жителя Пудожского района осудили за смертельное ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что мужчина пьяным сел за руль автомобиля, у которого были неисправны тормоза, и решил подвезти свою 34-летнюю знакомую.

Во время движения пьяный водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Пассажирка вылетела из салона автомобиля и при падении получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также подсудимого обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей.