Жителя Карелии поймали на краже четырех бутылок шампуня

В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны задержали магазинных воров, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днём 2 июля сигнал тревоги из сетевого магазина на Бульваре Советов поступил на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны. На месте с поличным – с бутылкой пивного напитка, которую он пытался вынести без оплаты – задержан 37-летний местный житель.

Вечером того же дня, также в Сегеже, в торговом заведении на улице Спиридонова задержан 42-летний житель посёлка Надвоицы, пытавшийся пронести мимо кассы четыре флакона шампуня.

Нарушители переданы сотрудникам полиции.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали покупателя, который все-время "забывал" оплачивать товар в магазине.